Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Kurs des Euro hat am Montag im Frühhandel seine zum Wochenschluss erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,1375 US-Dollar gehandelt und damit über dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1354 (Donnerstag: 1,1370) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,1332 Dollar.

Der Wechsel zwischen Risikoneigung und Risikoaversion war zuletzt mitunter abrupt und nur an unbedeutenden Nachrichten festzumachen, denn im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Dies gilt trotz oder gerade wegen der zahlreichen diplomatischen Bemühungen rund um den Ukraine-Konflikt.

Auch die neue Woche wird wohl vom Thema Ukraine beherrscht, mindestens solange sich russische Truppen im Grenzgebiet befinden. Fundamentale Einflüsse werden es demgegenüber schwer haben, deutliche Impulse an den Märkten setzen zu können hieß es weiter.

So erhielt die europäische Gemeinschaftswährung zu Wochenbeginn etwas Auftrieb von neuen Nachrichten zum Ukraine-Konflikt. In den festgefahrenen Konflikt mit Russland kommt Bewegung: Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Damit geriet der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Im Tagesverlauf stehen die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone im Fokus. Diese dürften sich nach Einschätzung der Commerzbank uneinheitlich entwickelt haben.

