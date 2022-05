Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel deutlich über der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0454 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0434 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0422 Dollar festgesetzt.

Der Wochenauftakt stand im Zeichen der schwächer als erwartet ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten und so war Risikoaversion das bestimmende Thema. Bezüglich der EZB wurden die Zinserwartungen durch Äußerungen von Villeroy de Galhau (BdF) angeheizt. Er sieht einen Konsens im EZB-Rat, "jetzt" die Normalisierung der Geldpolitik zu beginnen, und bezeichnete die Juni-Sitzung des EZB-Rates als "entscheidend". Ein Zinszyklus mindestens bis zum neutralen Niveau wurde gefordert, berichten die Helaba-Analysten.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem Umsatzzahlen aus dem US-Einzelhandel unter die Lupe nehmen. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die Stärke des privaten Verbrauchs, der für die US-Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Daneben äußern sich einige hochrangige Vertreter aus den großen Notenbanken.

