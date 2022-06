Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am sich Dienstag im frühen europäischen Handel stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar halten können. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0520 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend (1,0504 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0517 Dollar festgelegt.

Der Euro zeigte sich bereits zu Beginn der Woche mit einer leicht freundlichen Tendenz. Offen ist, ob die US-Immobilienzahlen heute dem Dollar den Rücken stärken, kommentierten die Helaba-Experten. Vor diesem Hintergrund bleiben die Chancen auf eine Ausbildung eines Doppelbodens bei 1,0350 gewahrt. Um diese aber zu bestätigen und eine nachhaltige Erholung zu ermöglichen, müsste der Euro deutlichere Kursgewinne verbuchen und Niveaus über 1,08 anpeilen, hieß es weiter.

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten nur wenige Konjunkturdaten an, die für größere Kursbewegung sorgen könnten. In der Eurozone veröffentlicht die EZB einige Zahlen vom Außenhandel. In den USA Blick richtet sich der Blick am Nachmittag auf die Verkaufszahlen bei bestehenden Eigenheimen im Mai. Aus den Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

ger/spa

