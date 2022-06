Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Freitag im frühen europäischen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0538 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0519 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0493 Dollar festgelegt.

Die erhöhte Risikoaversion spielt dem US-Dollar tendenziell in die Karten. Von der Erwartung einer restriktiveren Gangart der US-Notenbank kann er aber nicht mehr profitieren, da zunehmend an einem "soft landing" der US-Wirtschaft gezweifelt wird, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Auch der Euro entwickelt wenig Potenzial. Zwar scheint es in der Eurozone im Vergleich zu den USA weniger Zinserhöhungen zu geben, dennoch gibt es zahlreiche Konjunkturrisiken, die belasten.

Datenseitig zieht heute das ifo Geschäftsklima Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich. Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator war im März wegen des Ukraine-Kriegs eingebrochen, hat sich seither aber moderat erholt. Für Juni rechnen Analysten mit einer leichten Eintrübung. Anleger dürften auch einige Wortmeldungen ranghoher Notenbanker in den Blick nehmen.

ger/spo

