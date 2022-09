Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Gegen 8.30 kostete die Gemeinschaftswährung 0,9950 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (0,9928 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 0,9920 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9878 Dollar auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen. Letztlich hat sich der Kurs aber wieder erholt und so ist die Parität weiter hin in Reichweite. Dennoch: mit dem neuen Tief hat sich die technische Situation ein getrübt und das Risiko weiterer Rückschläge ist vorhanden. Ein Absinken bis in den Bereich um 0,96 kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Am Dienstagvormittag dürften Anleger vor allem auf Deutschland-Daten achten: Die Auftragslage der deutschen Industrie trübt sich weiter ein. Im Juli gingen erneut weniger Aufträge ein, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Der Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Es ist bereits der sechste Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem Rücksetzer von im Schnitt 0,7 Prozent gerechnet. Die Nachfrage habe sich angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Gaspreise schwach entwickelt, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

ger/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759