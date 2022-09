Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel klar über der Parität zum US-Dollar gehalten. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0145 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0114 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0155 Dollar festgesetzt.

Der Fokus der Anleger richtet sich heute vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem abermaligen Rückgang der sehr hohen Inflationsrate gerechnet. Dies würde zumindest etwas Druck von der US-Zentralbank nehmen, die sich mit starken Zinsanhebungen gegen die ausufernde Teuerung stemmt.

In Europa richten sich die Blicke zudem auf die ZEW-Umfrage. Die sentix-Befragung hat gezeigt, dass die Stimmung sich nochmals eintrüben könnte, obwohl bereits ein niedriges Niveau erreicht wurde. Da auch die Lageeinschätzung wohl nicht steigt, ergibt sich vermutlich eine negative Indikation auch für das ifo-Geschäftsklima, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

ger/spa

