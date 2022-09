Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel etwas mehr als einen US-Dollar gekostet. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0034 Dollar und damit etwas höher am Vorabend (1,0008 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

Der Euro pendelt im Verhältnis zum US-Dollar noch immer um die Parität, denn so wohl in den USA bestehen Erwartungen steigender Leitzinsen als auch in der Eurozone, sodass weitere Impulse zunächst ausgeblieben sind, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Am Dienstag beginnt mit dem Zinsentscheid der schwedischen Zentralbank ein Reigen an geldpolitischen Entscheidungen, die in dieser Woche erwartet werden. Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will die Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen.

ger/spa

