Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel nach einem turbulenten Wochenauftakt stabilisiert und gegen den US-Dollar etwas zugelegt. Ein Euro kostete gegen 8.30 Uhr 0,9660 US-Dollar nach 0,9613 Dollar am Vorabend. Am Montag war der Euro mit 0,9554 Dollar auf einen 20-jährigen Tiefstand gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Euro-Referenzkurs auf 0,9646 Dollar fest.

Marktbeobachter begründeten die jüngste Euro-Schwäche vor allem mit dem zuletzt starken US-Dollar. Zudem lasten auf dem Euro die Energiekrise und die trüben Konjunkturaussichten. Am Dienstag stehen in den USA einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am meisten Beachtung dürfte dabei eine regelmäßige Umfrage zur Verbraucherstimmung erhalten. Zudem finden sich Daten zu den Neubauverkäufen sowie zu den Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter auf der Agenda. In der Eurozone stehen am Vormittag die Geldmengenzahlen an.

Auch das britische Pfund konnte sich stabilisieren und kostete im frühen europäischen Handel 1,0770 Dollar. Am Montag war das Pfund mit 1,0350 Dollar auf ein Rekordtief zum Dollar gesunken. Das Pfund wird vor allem durch finanzpolitische Sorgen unter Druck gesetzt: Die starken Steuersenkungen der neuen Regierung von Premierministerin Liz Truss wecken Befürchtungen vor einer ausufernden Staatsverschuldung und noch höheren Inflationsraten.

ger/spa

