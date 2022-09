Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Freitag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar leicht zulegen können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 0,9810 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (0,9793 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9706 Dollar festgelegt.

Der Euro hat sich in den letzten zwei Handelstagen erholt. Allerdings gibt es noch immer mehr Argumente, die für den US-Dollar sprechen und gegen den Euro. Sorgen vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs und des Konflikts mit Russland sowie Rezessionsgefahren, die in Europa ausgeprägter sind als in den USA. Daher dürfte das Potenzial nach oben begrenzt sein, kommentierten die Helaba-Experten.

Zum Wochenausklang stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Höhepunkt sind Inflationsdaten aus der Eurozone. Nachdem am Donnerstag die Inflation in Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder zweistellig geworden ist, wird dies auch für den Währungsraum nicht ausgeschlossen.

ger

