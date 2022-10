Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel seine deutlichen Gewinne vom Vortag noch etwas ausbauen können. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9855 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (0,9842 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Nachdem zuletzt vermehrt Inflationsdaten im Fokus standen und damit auch die Erwartungen bezüglich EZB und der Fed, richtet sich der Blick heute wie auch schon zu Wochenbeginn auf Datenveröffentlichungen, die Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik liefern, kommentierten die Helaba-Experten.

In Deutschland wird mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex veröffentlicht, der eine Indikation für das ifo-Geschäftsklima liefert. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten wird mit einer Verschlechterung der Stimmung gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch die knappe und teure Energie sowie die weltweit lahmende Konjunktur belastet. Generell ist Europa stärker von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen als andere Weltregionen.

Am Nachmittag ist der Blick dann n den USA vor allem lauf die Industrieproduktion des Monats September gerichtet.

