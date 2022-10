Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel zum US-Dollar etwas höher präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9786 US-Dollar, nach 0,9765 Dollar am Vorabend. Beim Euro-Dollar-Kurs hat sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten die technische Ausgangslage in den vergangenen Tagen und ungeachtet des gestrigen Rücksetzers verbessert.

Auf fundamentaler Ebene gibt es in den USA Hinweise darauf, dass die konjunkturelle Entwicklung an Dynamik verliert, schreiben die Experten. Mit dem Philadelphia-Fed-Index steht eine weitere Stimmungsumfrage zur Veröffentlichung an. Auf dem Programm stehen auch die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt.

ste/spo

