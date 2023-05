Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,1042 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende (1,1022 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten unter anderem auf Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März deutlich verringert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt.

Für Aufmerksamkeit könnte im weiteren Verlauf auch das sentix Investorenvertrauen sorgen. Dieses liefert eine erste Indikation für die Stimmungslage im laufenden Monat.

ger/kve

