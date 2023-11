Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Montag im frühen europäischen Handel nur knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0694 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende (1,0677 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0683 Dollar festgelegt.

Zu Beginn der Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die Marktwirkung von dieser Seite dürfte demnach begrenzt ausfallen. Aus den Notenbanken melden sich einige hochrangige Vertreter zu Wort, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

Die Finanzmärkte waren in der letzten Woche dominiert von den verbalen Versuchen einiger Notenbanker sowohl bei der Fed als auch bei der EZB, die vorhandenen Zinssenkungsspekulationen zu dämpfen. Zwar haben weder die Fed noch die EZB bisher offiziell das Ende des Zinszyklus ausgerufen, in den letzten Wochen aber hatten die Geldpolitiker vermehrt eine abwartende Haltung eingenommen und immer wieder auf die Datenabhängigkeit verwiesen, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Dementsprechend richtet sich der Blick an den Märkten bereits auf Dienstag, wenn in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Die Zahlen sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Bedeutung.

ger/mha

