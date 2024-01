Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholen können. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,0959 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0948 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Der vorläufige Höhepunkt der Zinssenkungsspekulationen in Europa wurde im eher umsatzarmen Handelsgeschehen zwischen den Jahren markiert. Trotz der zuletzt gesunkenen Intensität sind die Erwartungen aber weiterhin als ambitioniert zu bezeichnen, insbesondere, weil die EZB erst im Dezember klare Signale für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik vermieden hatte, kommentierten die Helaba-Experten.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf die Geldpolitik in den USA gerichtet. Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich von der Mitschrift Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt. Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem noch wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie auf dem Programm, die am Devisenmarkt am Nachmittag ebenfalls für Impulse sorgen könnten.

ger/mha

