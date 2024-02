Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel leicht höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr zu 1,0797 US-Dollar gehandelt, nach 1,0782 Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

Verantwortlich für die rückläufige Tendenz bei der Zinssenkungsspekulation waren nicht nur teilweise - vor allem in den USA - positiv überraschende Konjunkturzahlen, sondern auch die anhaltenden Bemühungen der EZB und Fed-Vertreter, die übermäßigen Zinserwartungen der Marktteilnehmer einzufangen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Im heutigen Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erwartet werden allerdings Auftritte einer Reihe von Mitgliedern der US-Notenbank Fed und der EZB, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten.

ger/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759