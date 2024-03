Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel weiter über der Marke von 1,09 US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0935 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor (1,0923 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0926 Dollar festgesetzt.

Beim Euro/Dollar-Kurs hat sich zum Wochenauftakt kaum eine Veränderung ergeben. Das Indikatorenbild ist weiterhin freundlich, denn alle von den Helaba-Experten favorisieren Indikatoren stehen auf Kauf. Jedoch haben auch die Signale einer überkauften Marktlage Bestand. Es könnte dem Euro daher zunächst schwerfallen, das letzte Impulshoch bei 1,0981 zu überwinden und die Marke von 1,10 anzusteuern, so die Helaba-Analysten weiter.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Bedeutung für die US-Geldpolitik ist hoch, weil die Zentralbank Fed wegen der rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zusteuert. Zeitpunkt und Ausmaß sind allerdings ungewiss.

