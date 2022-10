Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas leichter

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel zum US-Dollar etwas leichter präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9838 US-Dollar, nach 0,9847 Dollar am Vorabend.

Auf fundamentaler Ebene richtet sich heute in den USA der Fokus auf die realen Bauaktivitäten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Neben dem Konsumsektor gehört auch die Bau- und Immobilienwirtschaft nach Einschätzung der Experten traditionell eher zu den zinssensiblen Bereichen einer Volkswirtschaft. Trotz der erwarteten schwächeren Bauaktivitäten gehen die Helaba-Analysten nicht davon aus, dass die Fed sich von dem Plan abbringen lässt, die Zinsen Anfang des nächsten Monats kräftig zu erhöhen.

Bewegung gibt es derzeit auch am Anleihemarkt in Großbritannien und beim Britischen Pfund. Der neue Finanzminister Hunt hat nicht nur die Steuersenkungspläne unter dem Druck der Finanzmärkte zurückgenommen, sondern Ausgabenkürzungen in Aussicht gestellt. Dies könnte die Bank von England im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation unterstützen, hieß es weiter von Helaba.

Die heute anstehenden Septemberzahlen der Preisentwicklung werden laut Helaba wohl zeigen, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist. "Mit Unterstützung für das Pfund sei dennoch nicht zu rechnen, denn die konjunkturellen Perspektiven trüben sich - vor allem auch im Fall einer eher restriktiveren denn ausgabenfreundlichen Fiskalpolitik", formulierten die Analysten weiter.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759