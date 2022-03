Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas schwächer

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0968 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,1018 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1038 Dollar festgesetzt.

Datenseitig bleibt es heute ruhig und so sind neben dem Ukraine-Krieg diverse Redebeiträge von Notenbankern dies- und jenseits des Atlantiks zu beachten, denn die Zinserwartungen sind weiterhin erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Dies gilt auch im Hinblick auf die Europäische Zentralbank.

Druck auf den Euro übten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell aus. Er erklärte am Montagabend, die Zentralbank könne zur Bekämpfung der hohen Inflation auch deutlichere Zinsanhebungen vornehmen als die normalerweise üblichen 0,25 Prozentpunkte je Zinssitzung. Ähnlich hatten sich vor Powell bereits andere hochrangige Notenbanker aus den USA geäußert.

ger/spo

