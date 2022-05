Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas schwächer

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar halten können. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0506 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend (1,0533 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0553 Dollar (Dienstag: 1,0530) festgesetzt.

Wenig Kraft auf der Oberseite scheint der EUR-USD-Kurs zu haben, kommentierten die Helaba-Experten. "Hawkishe" EZB Kommentare, die einen Zinsschritt im Juli als Möglichkeit ins Feld führen, sorgten ebenso wenig für eine nachhaltige Befestigung wie die überraschende Verbesserung des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen oder das Überwinden des US-Inflationshochs.

Die heute anstehenden Datenveröffentlichungen haben kaum marktbewegenden Einfluss. Von Interesse dürften US-Preisdaten von der Unternehmensebene sein. Sie dürften die leicht rückläufige Inflation, die am Vortag schon Verbraucherpreisdaten abgebildet hatten, bestätigen. In den USA werden zudem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet, die Hinweise auf den Zustand des Jobmarkts geben.

