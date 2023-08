Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas schwächer

Der Euro hat am Montag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 bei 1,0977 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am späten Freitagabend (1,1014 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0946 Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatten Signale einer Abschwächung des bisher sehr robusten US-Arbeitsmarkts den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Am Devisenmarkt bleibt die Zinsentwicklung in den USA das bestimmende Thema. Im Verlauf der Woche werden neue Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt erwartet. Am Markt wird für Juli zwar mit einem Anstieg der US-Inflation gerechnet. Der Anstieg dürfte aber nach Einschätzung von Experten nur vorübergehend sein.

Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni weiter gefallen, wurde heute früh bekannt. Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer von 0,5 Prozent ausgegangen. Für Aufmerksamkeit könnte im weiteren Verlauf auch noch die sentix-Umfrage unter Investoren und Finanzanalysten sorgen, hieß es von den Helaba-Experten.

