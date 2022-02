Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem US-Dollar tendiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1408 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,1436 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

Der Datenkalender hat nur wenige Einträge zu bieten. Daher wird die Rede von EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau wohl mit Aufmerksamkeit verfolgt werden, hieß es von den Helaba-Experten. Obwohl die NFIB-Mittelstandsumfrage in der Regel nicht über einen marktbewegenden Einfluss verfügt, ist die Unternehmensbefragung heute Mittag von Interesse.

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auch auf Daten zur spanischen Industrieproduktion im Dezember. Diese dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie im November.

