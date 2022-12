Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,05 US-Dollar halten können. Im frühen europäischen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0523 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende (1,0547 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,0559 Dollar festgesetzt.

Experten rechnen mit zurückhaltenden Anlegern vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche. Zudem stehen heute keine relevanten Datenveröffentlichungen an. Allerdings zieht die Aktivität im Laufe der Woche an. Mehrere große Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater als zuletzt anheben.

ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759