Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel fester

Der Euro hat zu Wochenbeginn gegen den US-Dollar zulegen können. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung lag am Montag gegen 8.30 Uhr bei 1,0895 Dollar, nachdem er in der Nacht noch bis auf 1,0903 Dollar geklettert war, den höchsten Stand seit April 2022.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0826 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9237 Euro. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0854 Dollar.

Hilfreich ist die veränderte Wahrnehmung bezüglich der EZB-Politik, wie auch die enger werdenden Risikoaufschläge in Europa, kommentierten die Helaba-Experten. Ungeachtet dessen gibt es technische Risiken, hieß es in einem aktuellen Kommentar weiter.

Neue Daten zu den Einkaufsmanagerindizes und dem ifo Geschäftsklima Deutschland werden in den nächsten Tagen veröffentlicht. Den Auftakt gibt heute das EU-Verbrauchervertrauen, das, wie schon das GfK-Konsumklima in Deutschland, leicht verbessert erwartet wird. In den USA findet sich zu Wochenbeginn der Index der Frühindikatoren auf der Agenda.

ger/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759