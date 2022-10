Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat am Freitag im frühen europäischen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr im Bereich von 0,9790 US-Dollar gehandelt und kostete etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 0,9739 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 0,9783 Dollar.

Unterstützung bekam der Euro zuletzt vor allem von der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Nach starken Kursgewinnen an den New Yorker Aktienbörsen zeigten sich heute auch an den asiatischen Märkten kräftige Kursgewinne, was bei den Anlegern eine größere Risikofreude weckte.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die am Nachmittag anstehenden US-Einzelhandelsumsätze. Dabei zeichnet sich laut Helaba-Analysten zumindest keine Enttäuschung gegenüber der Konsensschätzung ab.

Besonders im Fokus der Aufmerksamkeit steht kurz vor dem Wochenende das britische Pfund. Die britische Währung konnte in der Früh die starken Kursgewinne vom Vortag halten und zeigte sich kaum verändert. Die britische Notenbank hatte angekündigt, am heutigen Freitag die Stützungskäufe am Anleihemarkt zu beenden, nachdem es zu Beginn der Woche zu heftigen Kursturbulenzen gekommen war.

