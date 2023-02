Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel seine Vortagesgewinne halten können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0735 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,0720 Dollar.

Der Fokus der Anleger richtet sich heute auf Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Jänner veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen.

Nachdem der US-Verbraucherpreisindex in den Monaten November und Dezember zu nächst zweimal in Folge nur schwach gestiegen war, wird nun wieder mit einem kräftigeren Anstieg im Monatsvergleich gerechnet. So waren im Jänner die Benzinpreise nicht weiter gesunken, sondern haben im Verlauf zugelegt. Auch der deutlich verbesserte ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes mahnt zur Vorsicht, kommentierten die Helaba-Experten.

