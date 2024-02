Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro ist am Montag gut behauptet in die neue Woche gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0829 Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitagabend (1,0822 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag geringfügig höher auf 1,0834 Dollar festgesetzt.

Die bessere konjunkturelle Perspektive in den USA könnte dem US-Dollar aber bald wieder zugutekommen. Schließlich sind in der neuen Woche der PCE-Kerndeflator und der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes zu beachten. Die Zinssenkungsspekulation in den USA dürfte insgesamt kaum forciert werden, kommentierte die Helaba-Experten.

Zu Beginn der Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA werden lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. In Europa meldet sich im Tagesverlauf EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort. Ihre Worte dürften auf Hinweise zur erwarteten geldpolitischen Wende mit sinkenden Leitzinsen überprüft werden.

ger/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759