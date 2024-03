Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Der Euro wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,0845 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Freitagabend (1,0841 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,0813 Dollar festgesetzt.

Am Markt richtet sich das Interesse bereits auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen weiterhin unverändert belässt. Anleger erhoffen sich aber von den Notenbankern Hinweise, wann die erste Zinssenkung in der Eurozone zu erwarten ist.

Per saldo hat sich das Renditeniveau in der letzten Woche nicht wesentlich verändert und auch der Euro/Dollar-Kurs pendelt seit Tagen um die 200-Tagelinie, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die Datenveröffentlichungen gaben unterschiedliche Signale und so bleiben Zinssenkungserwartungen - hauptsächlich fokussiert auf den Juni und das zweite Halbjahr - bei beiden wichtigen Notenbanken präsent.

Zu Wochenbeginn wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Am Vormittag werden Daten zum sentix-Investorenvertrauen bekannt gegeben.

