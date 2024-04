Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0859 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor (1,0856 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag etwas niedriger auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar profitiert auf Basis der zuletzt überzeugenden Wirtschaftsdaten von dem relativ günstigeren Zinsausblick, kommentierten die Helaba-Experten. Daher konnte der Euro zunächst nicht von positiven Überraschungen bei der deutschen Industrieproduktion und dem sentix-Umfragewert profitieren. Zudem hat sich die technische Lage verschlechtert, nachdem der nachhaltige Sprung über die 100-Tagelinie ausblieb.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Impulse für den Devisenmarkt an. Datenseitig ist am Vormittag in der Eurozone zwar von Interesse, wie die Geschäftsbanken laut EZB-Umfrage die Nachfrage nach Krediten und die Kreditvergabebedingungen des letzten sowie des aktuellen Quartals einschätzen, das Hauptaugenmerk wird aber bereits den morgigen US-Verbraucherpreisen im März gelten, hieß es in dem Helaba-Kommentar.

ger/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759