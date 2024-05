Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0858 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend (1,0852 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0864 Dollar festgelegt.

Die Inflation in Großbritannien hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings nicht ganz so deutlich wie erwartet. Die Verbraucherpreise erhöhten sich auf Jahressicht um 2,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Rückgang auf 2,1 Prozent gerechnet. Das britische Pfund legte nach den Inflationszahlen etwas zu.

In den USA wird es datenseitig erst am Freitag mit den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter interessant. Heute stehen lediglich die Eigenheimverkäufe und das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung auf dem Programm. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Informationen über das Abstimmungsverhalten einiger Fed-Mitglieder, kommentierten die Helaba-Experten.

