Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel kaum verändert zum Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im europäischen Frühhandel nach den jüngsten Rückgängen kaum verändert zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 Dollar, nach 1,0563 Dollar am Vorabend.

"Zinssorgen in den USA und Konjunktursorgen in der Eurozone dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der US-Dollar profitiert nach Einschätzung der Experten von der vergleichsweise robusten Konjunktur in den USA und der Aussicht, dass die US-Leitzinsen möglicherweise nochmals erhöht werden müssen und für eine längere Zeit hoch bleiben.

Der US-Renditevorteil könnte heute noch größer werden, denn während in der Eurozone die Geldmenge rückläufig sein dürfte, sehen die Helaba-Experten bezüglich der US-Auftragseingänge eine positive Überraschung.

