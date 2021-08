Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Früh im Bereich von 1,1785 US-Dollar gehandelt und damit knapp unter dem Niveau von Freitagabend.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,1793 Dollar. Etwas gebremst wurde die Gemeinschaftswährung zu Wochenbeginn durch eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten.

Der Euro war am Freitag in der Lage die kurzfristige Erholung fortzusetzen. Allerdings ging dies zunächst gemächlich und erst am Nachmittag mit deutlich höherer Dynamik vonstatten, kommentierten die Helaba-Experten. Für Rückenwind sorgten die etwas weniger intensiv geführten Tapering-Diskussionen. Insofern besteht die Chance, dass die Erholung noch etwas ausgedehnt werden könnte, hieß es weiter.

Auch andere Marktbeobachter sprachen zuletzt von einer Dollarschwäche, die dem Euro Auftrieb verlieh. Der Kurs war um etwa einen halben Cent gestiegen, nachdem sich das Konsumklima in den USA im August überraschend und deutlich eingetrübt hatte.

