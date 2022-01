Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1313 Dollar und damit geringfügig weniger als am Vorabend (1,1320 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1304 Dollar festgesetzt.

Zwar wirft das FOMC-Meeting am Mittwoch bereits Schatten voraus, die Marktteilnehmer werden aber neben den in Turbulenzen geratenen Risiko-Assets auch die heutigen Stimmungsbarometer im Blick behalten, denn es steht mit dem Ifo-Geschäftsklima Deutschland einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren im Kalender. Und in den USA wird sich mit dem Verbrauchervertrauen des Conference Boards zeigen müssen, ob die Zinsspekulationen robust sind, kommentierten die Helaba-Experten.

An den Finanzmärkten bleibt die Lage durch erhöhte Unsicherheit und entsprechend hohe Kursschwankungen geprägt. Für Verunsicherung sorgen die absehbar straffere US-Geldpolitik und die Ukraine-Krise. Devisenhändler greifen in diesem Umfeld vermehrt zu Währungen, die als sichere Alternativen gelten. Dazu zählen der japanische Yen und der Schweizer Franken.

