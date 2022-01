Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel wieder unter der Marke von 1,13 US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1290 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend, als der Kurs bei 1,1303 Dollar notiert hatte.

Der Euro hat sich im Zuge einer erhöhten Verunsicherung abgeschwächt und zum US Dollar die 1,13er Marke unterschritten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Experten verweisen auf geopolitischen Risiken wie der Ukraine-Konflikt, zudem spielen Inflations- und Zinssorgen eine wichtige Rolle. Ob die heute anstehende Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank für Bewegung sorgen werde, bleibe abzuwarten, da laut Helaba schon viel eingepreist wurde hinsichtlich der Zinserwartungen in den USA für heuer.

ste/sto

