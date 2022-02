Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel über 1,14 US-Dollar behauptet. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1425 Dollar und damit knapp unter dem Niveau vom Vorabend (1,1432 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1435 Dollar festgelegt.

Etwas nachgelassen haben die Zinserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank, da eine Reihe von EZB-Vertretern zuletzt versucht hat, die Erwartungen eines schnellen Zinsschritts zu dämpfen. Vertreter der EZB sind bemüht, die Wogen zu glätten und Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass sie es mit Zinserhöhungen nicht ganz so eilig haben und zuvor auch erst die Anleihekäufe beendet werden müssen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Der US-Notenbank bereitet die hohe Inflation Kopfschmerzen, die auch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellt, so die Helaba-Analysten weiter. Vor diesem Hintergrund wird den heute anstehenden Verbraucherpreisen in den USA eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Es zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab und so dürfte die Inflation mit über 7,0 % das höchste Niveau seit annähernd 40 Jahren erreichen.

ger/pma

