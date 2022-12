Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Eurokurs hat sich am Dienstag im frühen europäischen Geschäft knapp behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0482 Dollar gehandelt, nach 1,0492 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch klar höher auf 1,0587 Dollar festgesetzt.

Am Montag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten auf eine robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA hingedeutet, was der Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation eröffnet. Dies sorgte für Auftrieb beim Dollar und setzte den Euro im Gegenzug unter Druck.

Datenseitig bleibt es heute eher ruhig. Bereits in der Früh wurde bekannt, dass die deutsche Industrie im Oktober nach zwei Dämpfern in Folge wieder mehr Aufträge bekommen hat. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag der Auftragseingang 0,8 Prozent höher als im Monat zuvor. Ökonomen hatten zwar einen Anstieg erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent.

ger/spa

