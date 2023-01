Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag gegen 8.20 Uhr 1,0855 Dollar und damit etwas weniger als noch vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0865 Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0868 Dollar notiert.

Die neue Woche hält für Analysten und Anleger zahlreiche wichtige Ereignisse bereit. In der Geldpolitik entscheiden große Notenbanken über ihren Kurs, darunter die US-Notenbank Fed, die EZB und die Bank of England. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen für Deutschland zum Schlussquartal 2022 liefern will.

Am Devisenmarkt bleibt es spannend, denn obwohl der Euro gegenüber dem US-Dollar wichtige Hürden nicht überwinden konnte und kurzfristiges Rückschlagpotenzial besteht, sind die Widerstände weiterhin in Reichweite, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die US-Fed könnte dem US Dollar zunächst ein wenig Rückenwind geben, wenn nach der Zinsentscheidung am Mittwochabend deutlich werden sollte, dass die Zinssenkungserwartungen in diesem Jahr übertrieben sind. Der Euro wiederum sollte am Donnerstag von der EZB-Sitzung profitieren, denn die Helaba-Analysten erwarten, dass die EZB eine Vorfestlegung auf einen kleinen Schritt im März vermeiden wird.

