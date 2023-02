Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0794 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch deutlich höher auf 1,0937 Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21.30 Uhr bei 1,0799 Dollar notiert.

Es war eine ereignisreiche Woche. Die großen Notenbanken haben ihre Leitzinsen erhöht und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Dennoch zweifelten Marktteilnehmer daran und spekulierten phasenweise auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungszyklen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Nach unerwartet starken US-Wirtschaftsdaten kam es aber am Freitag zu Korrekturen.

Zu Wochenbeginn standen in Deutschland Auftragsdaten aus der deutschen Industrie auf dem Programm. Im Dezember stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Entwicklung fiel stärker aus als von Analysten mit plus 2,0 Prozent erwartet.

Für die Eurozone veröffentlicht das Beratungsunternehmen Sentix seinen monatlichen Konjunkturindex. Der Indikator wird vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen im Monat beachtet.

ISIN EU0009652759 EU0009652759