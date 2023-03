Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0544 Dollar und damit geringfügig weniger als vor dem Wochenende (1,0549 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0570 Dollar festgesetzt.

Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen in den USA und der Eurozone haben sich zumeist verbessert und Hoffnungen genährt, dass Rezessionen vermieden werden können, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Zudem schüren Vertreter der EZB und der Fed Spekulationen, dass die Leitzinsen auch über den März hinaus weiter erhöht werden könnten. Begründet wird dies hauptsächlich mit der hartnäckig hohen Inflation.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf neue Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der EZB achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Außerdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.

