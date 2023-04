Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat zu Wochenbeginn knapp unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0985 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende (1,0992 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1057 Dollar festgesetzt.

Der Euro kam am Freitag unter Druck, nachdem er zuvor bei 1,1075 Dollar ein neues Impulshoch markiert hatte. Hawkische Äußerungen von Fed-Mitglied Waller haben zu einem Anstieg der US-Zinserwartungen beigetragen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Inzwischen wird eine Erhöhung des Leitzinsbandes auf 5,00-5,25 Prozent im Mai fast vollständig eskomptiert. Trotz der Korrektur ist der Aufwärtsimpuls des Euros intakt, so die Helaba-Experten weiter.

An Konjunkturdaten behalten Marktteilnehmer im Tagesverlauf Inflationsdaten aus Italien im Auge, auch wenn es sich nur um Detaildaten handelt. In den USA wird ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB erwartet.

