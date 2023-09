Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat am Donnerstag im frühen europäischen Handel knapp behauptet gegenüber dem US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0722 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,0726 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0745 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit von einer Kombination aus schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum und soliden Konjunkturzahlen aus den USA unter Druck gesetzt. Hinzu kommt die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung in einer Woche mit ihren Zinsanhebungen zumindest pausieren könnte.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli etwas stärker heruntergefahren als gedacht. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Juni gab es einen Rückgang um 1,4 Prozent.

In den USA sind die Blicke am Nachmittag auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerichtet. Bis zuletzt lagen diese auf einem niedrigen Niveau, was mit einer anhaltend soliden Beschäftigungsdynamik im Einklang steht, kommentierten die Helaba-Experten.

ISIN EU0009652759 EU0009652759