Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro ist am Montag knapp behauptet in die neue Woche gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr zu 1,0946 US-Dollar gehandelt und damit knapp unter dem Niveau vom Freitagabend (1,0954 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0921 Dollar festgesetzt.

Unverändert im Korrekturmodus ist laut Meinung der Helaba-Experten der Euro/Dollar-Kurs. So konnte im Verlauf der letzten Woche die 21-Tagelinie nicht wieder nachhaltig überwunden werden und die Lage der technischen Indikatoren hat sich weiter eingetrübt.

Marktbeobachter rechnen mit zurückhaltenden Investoren vor wichtigen US-Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Auf der Agenda stehen die Verbraucherpreise für Dezember. Die Preisdaten sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat.

Die Industrie in Deutschland hat im November wieder etwas mehr Aufträge erhalten, wurde in der Früh bekannt. Die Bestellungen stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Entwicklung fiel aber weniger stark aus als von Analysten im Schnitt mit plus 1,1 Prozent erwartet.

Ferner hat sich die Konsumstimmung dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge im Vergleich zum Vormonat etwas verschlechtert, bleibt insgesamt jedoch über dem Vorjahresniveau. Das geht aus dem Konsumbarometer hervor, das der HDE am Montag veröffentlicht hat.

ger/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759