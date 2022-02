Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp unter 1,13 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung rutschte knapp unter die Marke von 1,1300 Dollar und wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,1297 Dollar gehandelt. Am Vorabend lag der Euro noch leicht über 1,13 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1338 Dollar festgesetzt.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dominiert weiter das Geschehen auf dem Devisenmarkt. Am Montag war bekanntgeworden, dass Russland die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkennen will. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes an.

Seitwärts ist beim Euro im Verhältnis zum US-Dollar das übergeordnete Thema, denn die zunächst erzielten Kursgewinne konnten nicht gehalten werden, kommentierten die Helaba-Experten. Es gilt auf den nächsten nachhaltigen Richtungsimpuls zu warten, denn inzwischen geben auch die verschiedenen quantitativen Indikatoren ein uneinheitliches Bild. In dem von Kriegsgefahr dominierten Umfeld ist der US-Dollar dabei wohl als "safe haven" dennoch im Vorteil, so die Helaba-Experten weiter.

Der russische Rubel ist auf den tiefsten Stand seit mehr als 15 Monaten gesunken. Im Gegenzug stieg der Dollar auf bis zu 80,58 Rubel. Im Handelsverlauf dämmte die russische Landeswährung ihre Verluste aber wieder etwas ein.

ger/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759