Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht höher

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel nach seinen Verlusten vom Wochenauftakt etwas stabilisiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0255 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor (1,0243 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0246 Dollar festgesetzt.

In China machte sich erneute Verunsicherung breit, die Coronabeschränkungen könnten wieder hochgefahren werden. Als sicher geltende Anlagehäfen haben daraufhin zugelegt, so auch der US-Dollar, hieß es in einem Helaba-Kommentar zum Handel am Vortag. Zudem hatte sich mit dem Scheitern an der 200-Tagelinie, die heute bei 1,0402 zu finden ist, ein technisches Rückschlagpotenzial aufgebaut.

Datenseitig verspricht der Dienstag, ein ruhiger Tag zu werden. Es stehen nur wenige Konjunkturzahlen von Belang auf dem Programm. Allenfalls die Verbraucherstimmung in der Eurozone könnte etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Aus den Reihen der EZB wollen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden. Der Chef der österreichischen Notenbank, Robert Holzmann, will das geldpolitische Straffungstempo im Euroraum hoch halten. Für die nächste Zinssitzung der EZB Mitte Dezember sprach er sich für eine erneute Anhebung der Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte aus, wie Holzmann der Wirtschaftszeitung "Financial Times" sagte.

ger/spa

