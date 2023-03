Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht höher

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0648 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende (1,0631 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0615 Dollar festgesetzt.

Per saldo hat sich das Kursniveau des Euros im Verhältnis zum US-Dollar in den letzten Wochen kaum verändert. Der Kurs pendelt um 1,06, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zwar konnte der Euro phasenweise von den zunehmenden EZB-Erwartungen profitieren und sich von dem Impuls tief bei 1,0533 erholen, wichtige Widerstände wurden aber nicht überwunden, so die Helaba-Experten weiter.

Zu Beginn der Woche steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Der Indikator wird von Analysten vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen Berichtsmonat geschätzt. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet.

ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759