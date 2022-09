Devisen Wien 8.30) - Euro im frühen Handel leicht schwächer

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel leicht schwächer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9960 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (0,9988 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

Nachdem die Gemeinschaftswährung daran gescheitert ist, die Widerstandslinie des seit Februar existierenden Abwärtstrends zu überwinden, wurden Hoffnungen auf eine Trendwende zerstört. Zudem wurde die 21-Tagelinie wieder unterschritten, sodass ein Rücksetzer bis zum letzten Impulstief bei 0,9860 Dollar möglich erscheint, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Am Donnerstag stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Großes Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da sie Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Außenhandel hervorrufen, da die Inflation eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äußern sich einige ranghohe Zentralbanker.

ger/spa

