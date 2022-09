Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht schwächer

Der Euro hat am Freitag im frühen europäischen Handel leicht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 0,9980 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (0,9998 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag mit 0,9992 Dollar auf ähnlichem Niveau festgesetzt.

Unentschlossen präsentiert sich der EUR-USD-Kurs, wobei das wiederholte Scheitern bei dem Versuch, sich oberhalb der Parität festzusetzen und zu erholen, zunehmend zur Belastung wird, kommentierten die Helaba-Analysten. Auch fundamentale Unterstützung fehlt dem Euro zuletzt wieder, nachdem EZB-Vertreter wie zum Beispiel Chefvolkswirt Lane auf ein geringeres Tempo bei den Zinserhöhungen drängen.

Zum Wochenausklang dürften Anleger ein Auge auf Inflationszahlen aus dem Euroraum werfen. Zwar handelt es sich nur um Detaildaten, allerdings bewegt sich die Teuerung auf einem Rekordniveau von 9,1 Prozent. In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen auf dem Programm.

ger/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759