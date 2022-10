Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht schwächer

Der Eurokurs ist am Dienstag im frühen europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht gesunken. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9690 Dollar gehandelt, nachdem sie sich am Vorabend noch knapp über 0,97 Dollar gehalten hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 0,9697 Dollar festgesetzt.

Mit dem deutlichen Rückgang des sentix-Investorenvertrauens zu Wochenbeginn gab es auch keinen Impuls zugunsten des Euros und so bleibt dieser in der Defensive, kommentierten die Helaba-Analysten. Nachdem heute Morgen ein Tief bei 0,9676 markiert wurde, rückt das Mehrjahrestief bei 0,9536 wieder ins Bewusstsein der Akteure.

Der Datenkalender ist ein weiteres Mal nur dünn besetzt und einzig das US Mittelstandsbarometer von der NFIB erscheint erwähnenswert, hieß es in dem Kommentar weiter.

Marktbeobachter verwiesen auf den weiterhin starken Dollar, der im frühen Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Er profitierte von der Unsicherheit der Finanzmärkte. Die Sorgen vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine steigert die Nachfrage nach der amerikanischen Währung, die unter Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt wird.

ger/spa

