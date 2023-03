Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht schwächer

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,0685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,0728 Dollar). Der US-Dollar erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0706 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten dürften die Turbulenzen im US-Bankensektor weiterhin die Hauptrolle spielen. Allerdings kommen am Nachmittag Inflationszahlen aus den USA hinzu. Vor der Eskalation der Probleme rund um die US-Bank SVB war den Teuerungsdaten eine entscheidende Bedeutung für den Kurs der amerikanischen Notenbank Fed zugestanden worden.

Der Euro hat zuletzt per saldo zulegen können, weil vor allem in den USA die Zinserwartungen im Lichte der Bankenturbulenzen zurückgedrängt wurden, letztlich aber sorgte dann wohl der Safe-Haven-Status des Dollars dafür, dass der Euro Gewinne teilweise wieder abgeben musste, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

