Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht schwächer

Der Eurokurs ist am Montag im frühen europäischen Handel etwas gesunken. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0933 Dollar gehandelt, nach 1,0951 Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1004 Dollar festgesetzt.

Der Euro-Dollar-Kurs setzt seine Konsolidierung im Bereich der 1,10er Marke fort, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Das Marktumfeld ist schwierig. Zwar haben sich die Erwartungen bezüglich der Zinspolitik in den USA auch nach den dortigen Inflationszahlen kaum verändert und es wird mehrheitlich damit gerechnet, dass das Leitzinshoch bereits erreicht ist, Gewissheit gibt es aber nicht.

Datenseitig werden zu Wochenbeginn keine allzu starken Impulse erwartet.

ger/fpr

ISIN EU0009652759 EU0009652759