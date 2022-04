Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leichter zum US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen europäischen Handel leichter zum US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0881 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend, als der Euro bei 1,0905 US-Dollar tendiert hat.

Der Euro-Dollar-Kurs befindet sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten charttechnisch betrachtet in einem intakten Abwärtstrend. Weitere Kursverluste sollten ins Kalkül gezogen werden, schreiben die Experten in ihrem Tagesausblick. Belastet haben jüngst auch Befürchtungen, wonach das Rennen um die französische Präsidentschaft offen ist und Marine Le Pen in den Elyss�e-Palast einziehen könnte, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene rückten zudem in der Früh enttäuschend ausgefallene Industriedaten aus Deutschland ins Blickfeld. Die deutsche Industrie hat im Februar deutlich weniger Aufträge erhalten als im Vormonat. Gegenüber Jänner gingen die Bestellungen um 2,2 Prozent zurück. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings um lediglich 0,2 Prozent.

